Появились детали нападения медведя на женщину на Камчатке

В Елизовском районе Камчатки 18 июля медведь напал на 43-летнюю туристку Наталию Кольченко из Саратова. Женщину госпитализировали с множественными травмами.

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Сотрудники правоохранительных органов активно пытаются разобраться во всех обстоятельствах случившегося. Пока что главная улика — разорванная палатка со следами крови. Именно в ней мирно спала туристка, когда на нее напал хищник.

— Я побежал, побежали все, пришли, палатка Наташи разорвана. В двух метрах буквально увидели медведя с Наташей, — уточнил организатор похода Олег Черных.

По его словам, в день нападения туристка вела себя отстраненно — она отбилась от группы. Вместо того чтобы нагнать остальных, Кольченко вернулась в палаточный лагерь и легла спать.

— Я взорвал фальшфейер. Он испугался, я кинул в него фальшфейер. Ребята тут же побежали, тоже повзрывали, мы его отпугнули, — уточнил Черных.

Медведь снял с женщины скальп и сломал ноги. Участники похода оперативно соорудили импровизированные носилки, чтобы доставить пострадавшую к фельдшерскому пункту. Оттуда ее госпитализировали в больницу, уточнил РЕН ТВ.

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