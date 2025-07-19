Китайский гимнаст сорвался в цирке на Вернадского

Китайский гимнаст упал с трехметровой высоты во время представления в цирке на Вернадского. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Telegram-канале «112».

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При приземлении он сильно ударился об бордюр. По предварительным данным, у спортсмена компрессионный перелом позвоночника.

Его уже везут в больницу, уточнили в публикации.

13 июля гимнаст из Эфиопии Абель Дагим упал на арену столичного цирка с высоты семи метров во время репетиции перед первым выступлением. При выполнении трюка он несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился мимо мата.

Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке

Позже спортсмен рассказал о своем восстановлении в одной из московских больниц. Гимнаст поблагодарил врачей НИИ скорой помощи имени Склифосовского за то, что они помогли ему восстановить здоровье.