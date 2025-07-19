В Иране произошел пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе

На юго-западе Ирана на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане вспыхнул пожар, который удалось быстро локализовать силами экстренных служб.

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан в юго-западной части Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. По данным службы по связям с общественностью НПЗ в Абадане, пожар удалось быстро локализовать.

«Несколькими минутами ранее вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане. Пожар под контролем, оперативные силы МЧС на данный момент занимаются его тушением», – говорится в официальном сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Шахид-Раджаи оказались в больницах 1139 пострадавших после мощного взрыва. Среди пострадавших при взрыве в Иране не нашли россиян. Причиной взрыва в иранском порту назвали компонент ракетного топлива.