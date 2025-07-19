Лес загорелся в окрестностях Запорожской АЭС

В окрестностях Энергодара произошел лесной пожар. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшин. По его словам, огонь вспыхнул ближе к Каменке-Днепровской.

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Яшин подчеркнул, что пожар не представляет угрозы для самой станции и ситуация находится под контролем, передает РИА Новости.

30 июня в Хилокском округе Забайкальского края локализовали крупнейший пожар в регионе. Его площадь составила 220 тысяч гектаров. В процессе тушения возгорания были задействованы более 50 единиц техники.

Суд в турецкой провинции Маниса во вторник, 1 июля, арестовал мужчину, который устроил лесной пожар на площади 12 гектаров в результате попытки уничтожить клеща. По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Ибрагима Юмаклы, за прошедшие пять суток на территории Турции зафиксировали более 340 пожаров.