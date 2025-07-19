Назван источник загадочного дыма на Запорожской АЭС
В окрестностях Энергодара загорелся лес. Так директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшин объяснил появление дыма рядом со станцией.
«Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской», — сообщил Яшин РИА Новости.
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Он подчеркнул, что угрозы для самой станции нет.
О столбе дыма сообщали местные жители. Он появился на фоне отключений электричества в регионе, которые были связаны с ударом украинского дрона.