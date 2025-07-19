Стало известно о состоянии пострадавшей в Дубае модели Марии Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук перенесла в последние месяцы 12 операций, подняться с кровати ей удается только с помощью медперсонала, рассказала журналистам ее мать Анна. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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Женщина уточнила, что дочка не помнит, что с ней произошло, с трудом ориентируется в происходящем и не может сидеть.

«Когда она впервые открыла глаза — я думала, сердце у меня остановится. Я очень ждала этого момента, но когда она посмотрела на меня, я поняла, что она меня не узнает. Никакой реакции», — с горечью сказала Анна.

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Напомним, что 19 марта 2025 года Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. За первые два месяца модель перенесла 8 операций.

Ранее сообщалось, что журналисты обнаружили в интернете шокирующие ролики, на которых модель подвергается в ходе съемок различным издевательствам.