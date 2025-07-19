В Москве дерево упало на коляску с ребенком.

Об этом сообщает Telegram-канал 360 ЧП.

«Дерево упало на коляску с ребенком на Большом Рогожском переулке в Москве. На место выехали экстренные службы», — сказано в посте.

Как пишет канал, ребенок выжил, но получил ли он травмы на данный момент неизвестно.

В начале июля этого года в Петербурге женщина попала в реанимацию после того, как на нее упало дерево. Инцидент произошел в поселке Песочный Курортного района — 55-летняя местная жительница пострадала от падения дерева. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

В результате у нее диагностировали тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество различных переломов. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

До этого дерево рухнуло на женщину и разбило ей голову в Москве. После случившегося на место немедленно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники экстренных служб и полиции.