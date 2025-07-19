Мужчина без спроса вошел в кабинет МРТ и умер

В США 61-летний пациент умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в госпитале в Нью-Йорке. Врачи в это время проводили обследование и аппарат был включен.

«У погибшего на шее была большая металлическая цепь, из-за которой его затянуло в машину, что привело к несчастному случаю», — отметил автор статьи.

Пациента госпитализировали с тяжелыми травмами, но медики не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в стоматологии на севере Москвы в аппарате МРТ произошел взрыв с выходом гелия. Персонал и пациенты не пострадали.

В МЧС РФ уточнили, что хлопок в аппарате МРТ произошел в ходе технологического процесса. Помощь пожарных расчетов не понадобилась.