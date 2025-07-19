Москвичка едва не лишилась ноги из-за укуса гадюки

Жительница Москвы едва не лишилась ноги из-за укуса гадюки на даче. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Женщина обратилась в Институт Склифосовского. Она рассказала, что ее ужалила змея на участке в Подмосковье.

По словам пациентки, она не заметила змею и случайно наступила на нее. После укуса нога сильно распухла, почернела и болела.

Врачи токсикологического отделения Института Склифосовского оперативно оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь и назначили лечение. Угроза жизни женщины миновала.