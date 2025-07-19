Лифт с людьми сорвался в шахту в Москве

В московском районе Некрасовка в многоэтажном доме рухнул лифт. Об этом пишет Mash.

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Сообщается, что лифт с людьми упал в шахту дома на улице Льва Яшина. Кабина начала падение с седьмого этажа, система безопасности сработала на третьем.

В момент резкого торможения одна из восьми находившихся в лифте женщин получила травмы, предположительно, переломы.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех пассажиров. Пострадавшая женщина доставлена в травмпункт.