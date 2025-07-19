В Индии потребовали от западных СМИ опровергнуть публикации о крушении Boeing 787

Федерация индийских пилотов потребовала от газеты The Wall Street Journal (WSJ) и агентства Reuters опубликовать опровержение выводов о причинах крушения Boeing 787-8 в Ахмедабаде 12 июня, пишет индийское информационное агентство ANI.

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Федерация возмущена утверждением WSJ, которая, ссылаясь на анонимные источники, предположила, что капитан лайнера специально отключил подачу топлива к двигателям, отчего самолет и рухнул. Reuters сообщил аналогичную причину авиакатастрофы, подразумевающую вину пилота.

В Федерации подчеркивают, что в Индии опубликован предварительный отчет о возможных причинах крушения, но там нет никаких утверждений о вине пилотов.

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"Мы решительно осуждаем это", - заявил глава Федерации Чаранвир Рандхава и добавил: "Направлены официальные запросы в The Wall Street Journal и Reuters… Мы запросили объяснение и попросили сделать заявление для прессы". WSJ и Reuters "невнимательно ознакомились с отчетом, и мы примем меры", - пригрозил Рандхава.

12 июня Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение у города Ахмедабад на западе Индии. Погибли 275 человек - 241 пассажир находился на борту, еще 34 человека - на земле. 2 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing.

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