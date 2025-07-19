В самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта заметили несколько странностей

Источники телеканала «Царьград» заметили несколько странностей в самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Их слова приводит сайт телеканала.

Первым странным фактом «Царьград» назвал то, что в момент суицида рядом со Старовойтом не было охранников.

«Суть в том, что к нему были прикреплены не просто чоповцы, а специально обученные парни из ФСО (Федеральной службы охраны — прим. «Ленты.ру»). И — уж такова действительность фигур высшего руководящего звена — они попросту не должны оставаться без "наблюдения" вообще никогда», — говорится в публикации.

Смерть Старовойта обрастает новыми подробностями

Второй странностью телеканал посчитал то, что Старовойт совершил суицид «в каких-то кустах». Бывший оперуполномоченный региональное управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) Москвы Михаил Игнатов в разговоре с «Царьградом» предположил, что экс-министр не хотел испачкать салон своего дорогостоящего автомобиля, поэтому покончил с собой на улице.

Кроме того, отмечается, что Старовойт не оставил предсмертной записки и завещания.

«Есть подспудное ощущение того, что ему могли помочь уйти из жизни. Каким способом — непонятно. Опять же — ни записки предсмертной, ничего. Обычно просят у всех прощения, сказал бы "да, я виноват и не могу больше с этим жить, пусть Бог теперь рассудит". (...) И тут бы вопросов не было. А тут получилось очень быстро и спонтанно», — пояснил Игнатов.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в подмосковном Одинцово. Его тело нашли в парке сотрудники его охраны. Перед этим президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста министра транспорта.