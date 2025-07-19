Пожилая петербурженка обогатила мошенников на 8,5 млн рублей

В Петербурге 85-летняя местная жительница из-за мошенников лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Пожилая петербурженка обратилась в правоохранительные органы после того, как неизвестные лица неоднократно звонили ей, представляясь сотрудниками службы безопасности. Они убедили женщину передать курьеру более 8,5 млн рублей в различной валюте под предлогом якобы защиты ее сбережений от мошенников.

В результате действий злоумышленников пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы принимают меры для розыска причастных к преступлению лиц.

До этого россиянка испугалась уголовной ответственности и отдала аферистам 13,5 млн рублей. Сотрудники МВД задержали 29-летнего мужчину, который, предположительно, забрал у пострадавшей деньги.