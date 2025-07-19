Школьница забеременела от майора полиции в Свердловской области

В Алапаевске взрослый мужчина, работающий в полиции, совратил 15-летнюю школьницу. Вскоре девочка забеременела. В отношении горожанина не возбуждают уголовное дело.

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Некоторое время назад 39-летний житель Алапаевска, Свердловская область, познакомился с 15-летней школьницей. Мужчина был майором полиции.

Вскоре их знакомство переросло в интимную связь. В Сети пишут, что правоохранитель обещал девочке развестись с женой и забрать ее жить к себе. Однако когда подросток забеременела, ее взрослый кавалер прекратил общение.

По данным Telegram-канала Ural Mash, стражи порядка не возбуждают уголовное дело. Также, как сказано в источнике, девочку на допросе попросили удалить всю переписку со взрослым мужчиной.