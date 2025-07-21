Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов

В столице Украины на территории складских помещений вспыхнул пожар, который произошел после серии взрывов и объявления воздушной тревоги.

© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Возгорание на складах в Соломенском районе Киева произошло после многочисленных взрывов, сообщает ТАСС. Мэр города Виталий Кличко подтвердил инцидент в своем телеграм-канале, заявив: «В Соломенском районе пожар на территории складских помещений».

Ночью жители Киева сообщили о множестве сильных взрывов в разных районах города. Вслед за этим на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О постра

давших и причинах произошедшего пока информации нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.