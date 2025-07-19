В Дюссельдорфе из-за взрыва пиротехники на ярмарке пострадали люди

Пиротехническая ракета попала в толпу зрителей на традиционной ярмарке в Дюссельдорфе во время фейерверка, пострадали 19 человек, в том числе как минимум один ребенок. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел поздно вечером 18 июля. По предварительным данным, запущенная пиротехника полетела не в ту сторону и взорвалась прямо у земли непосредственно в толпе зрителей. Полиция предполагает, что речь идет о несчастном случае. Несколько человек были госпитализированы, четверо получили тяжелые травмы.

Ежегодная ярмарка на берегу Рейна в Дюссельдорфе - Rheinkirmes - считается одним из крупнейших народных праздников в Германии. Ежегодно ее посещают около четырех млн человек.