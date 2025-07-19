Во Владивостоке прокуратура сорвала открытие элитного яхт-клуба

Прокуратура Приморского края вскрыла грубые нарушения природоохранного и земельного законодательства, которые были допущены в ходе строительства зоны элитного отдыха с яхт-клубом в прибрежной полосе на острове Елена во Владивостоке, сообщает Telegram-канал ведомства. Зона отдыха должна была открыться в середине июля.

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Проверка установила, что в ходе осуществления работ по возведению конструкций компания самовольно заняла часть земли, которая находится в госсобственности. На захваченном участке было установлено свайное сооружение, а также осуществлены незаконная отсыпка акватории моря и снос зеленых насаждений.

При этом уже в процессе проверки строительные работы продолжались. В прокуратуре полагают, что компания была уверена, что никакого наказания не последует. Так, в социальных сетях и интернете было анонсировано открытие зоны отдыха 19 июля. Гостям были обещаны "вкусные встречи у моря" и прочие яркие события лета.

Вместо этого по иску прокуратуры компанию обязали демонтировать незаконно возведенное свайное сооружение. Также нарушитель должен компенсировать причиненный экологический ущерб.