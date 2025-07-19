Москвич оштрафован 13 раз за день за нацистскую символику

Столичный суд в течение одного дня вынес 13 постановлений о штрафах в отношении москвича за размещение нацистской символики в социальной сети.

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Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, мужчина публиковал на своей странице материалы с запрещенной символикой, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц.

По каждому из составленных административных протоколов суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Общая сумма взысканий составила 13 тысяч рублей. В ходе заседания ответчик полностью признал свою вину, пояснив, что размещал запрещенные изображения некоторое время назад, но уже удалил их.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета блогера Лерчек.