Телеведущего Корчевникова объявили в розыск на Украине

Генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом в субботу, 19 июля, стало известно из данных украинских органов власти.

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Корчевникову вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконное пересечение государственной границы.

Согласно данным украинских властей, телеведущий находится в розыске с 20 января 2025 года. В качестве меры пресечения ему назначено заключение под стражу, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова — их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Актриса Светлана Ходченкова, ранее снимавшаяся в фильмах вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, была внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Там уточнили, что она сознательно пересекала границу Украины для поездок в Крым, где якобы участвовала в «попытках оккупации».

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