СК начал проверку после взрыва бойлера в Иркутске

Следователи выясняют обстоятельства ЧП в одном из двухэтажных домов столицы Иркутской области, где в субботу утром взорвался электронагревательный котел.

При разгерметизации бойлера в 16-квартирном доме на улице Севастопольской пострадали два человека. "По факту травмирования женщины и ребенка проводится проверка", - сообщили в региональном главке СК.

В здании выбиты окна и двери, повреждены стены и перекрытия.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

МЧС опубликовало видео с места происшествия.