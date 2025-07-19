Два брата получили условные сроки за распространение вирусов под видом VPN

Суд в Чите приговорил к условным срокам двух братьев за распространение вредоносного программного обеспечения под видом VPN-сервиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Установлено, что братья приобрели доступ к сервисам, которые дают возможность незаконно уничтожать, блокировать, изменять и копировать компьютерную информацию. Используя свои знания в сфере IT, они замаскировали вредоносное программное обеспечение (ПО) под VPN-сервис и начали распространять его в интернете. Они минимум 123 раза скачивали актуальные версии вирусов, выдавая их за VPN-программы. Для широкого охвата использовался рекламный сервис Google Ads. В результате злоумышленники получили доступ к личным данным пользователей: паролям, логинам, сохраненным в браузерах, информации о криптокошельках и аккаунтах Steam. Эти данные они использовали для получения незаконного дохода. Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредоносного ПО. В суде братья признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. Летом этого года суд в Чите приговорил их к двум годам условного срока с испытательным периодом. Один из ноутбуков обвиняемых конфисковали в пользу государства. 16 июля политолог и член ОПРФ Никита Данюк заявил, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, вводящие штрафы и другие виды наказаний за передачу SIM-карт и аккаунтов от интернет-сайтов и сервисов третьим лицам, направлены на борьбу с аферистами и распространением экстремистской и противоправной информации в интернете, и служат исключительно для обеспечения безопасности и защиты граждан России.

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