Внуково приостановил работу второй раз за вечер

В аэропорту Внуково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 20:29.

В субботу, 19 июля, в воздушной гавани уже вводились подобные ограничения. Они действовали с 18:14 до 19:04.

Примерно в это время Москву атаковали три украинских беспилотника. По словам мэра Сергея Собянина, попытки новых налетов были зафиксированы в 18:05, 18:11 и 18:38 и успешно отражены. Дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а на места падения их обломков прибыли специалисты экстренных служб.