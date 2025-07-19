Суд в США отклонил иск Трампа к журналисту Бобу Вудворду

Суд в США принял решение отклонить иск главы американской администрации Дональда Трампа к журналисту Бобу Вудворду из-за спора о правах на аудиокнигу с набором из двадцати его интервью.

© Lenta.ru

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на постановление суда. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство ответчиков об отклонении жалобы на вторую поправку.

Ранее американский лидер пригрозил газете The Wall Street Journal судом из-за публикации об открытке для финансиста Джеффри Эпштейна.