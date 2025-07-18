В Петербурге гражданка Китая получила огнестрельное ранение в тире

В тире Петербурга пострадала китаянка. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в заведении на улице Александра Блока. 25-летняя пострадавшая получила огнестрельное ранение в правый висок. Подробности произошедшего не уточняются.

Прибывшие на место специалисты госпитализировали ее.

«Сейчас она находится в реанимационном отделении Мариинской больницы», – сообщается в публикации.

На данный момент девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что это был не первый визит китаянки в тир. К моменту инцидента она уже около полутора месяцев занималась с инструктором.

На ситуацию обратили внимание следователи. Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве медики спасли мужчину с огнестрельным ранением, пуля после которого стала перемещаться по вене. Специалисты прооперировали пациента и достали инородный предмет. В Минздраве города этот случай назвали редчайшим, так как обычно предметы не мигрируют.