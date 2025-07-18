Подростки подожгли облитую бензином кошку в подьезде дома в Махачкале

Группа подростков облила бензином и подошла кошку в подъезде жилого дома в Махачкале. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

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По его данным, инцидент произошел на улице Азиза Алиева. Животное после нападения школьников сумела выжить. Соседи рассказали, что родители детей относятся к их воспитанию безответственно. Правоохранители забрали хулиганов в местное отделение полиции, следует из публикации.

Другой случай произошел в начале мая, когда трех учениц Спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту имени И. А. Сои в Нижнем Новгороде отстранили от занятий за избиение лошади. Ззаместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов тогда заявил, что девочек необходимо наказать по всей строгости закона.

Кроме того, в конце апреля в Нижнем Новгороде в квартире, которая принадлежит доктору юридических наук из ННГУ имени Лобачевского Галине Петровой и ее сыну, бывшему кандидату в депутаты Андрею Петрову, нашли около 30 трупов кошек и собак. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».