В Закарпатье задержали подозреваемого в поджоге церкви и угрозах венграм

Полиция Закарпатской области Украины задержала подозреваемого в поджоге греко-католического храма и нанесении на его стены надписи с угрозой этническим венграм. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления Нацполиции.

Им оказался 28-летний местный житель. Его мотивы выясняются. В отношении задержанного заведено уголовное дело по статьям о разжигании межнациональной и межрелигиозной ненависти, а также об умышленном поджоге.

Инцидент произошел 16 июля в селе Поладь-Комаровцы Ужгородского района. В связи с этим накануне посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии.