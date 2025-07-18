В Ростове-на-Дону сгорело здание воинской части

В Ростове-на-Дону загорелось здание воинской части, обрушилась крыша
На территории воинской части в центре Ростова-на-Дону произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
Неэксплуатируемое кирпичное здание 1934 года постройки загорелось на территории воинской части в центре Ростова-на-Дону, передает ТАСС.
В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что возгорание началось 18 июля около 17.50 по московскому времени на втором этаже здания, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки.
К 18.20 пожар распространился на крышу, после чего произошло обрушение кровли. Огонь удалось локализовать к 19.50.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на парковке в Москве произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки. В результате происшествия повреждены девять автомобилей.