В Ростове-на-Дону сгорело здание воинской части

На территории воинской части в центре Ростова-на-Дону произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

Неэксплуатируемое кирпичное здание 1934 года постройки загорелось на территории воинской части в центре Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что возгорание началось 18 июля около 17.50 по московскому времени на втором этаже здания, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки.

К 18.20 пожар распространился на крышу, после чего произошло обрушение кровли. Огонь удалось локализовать к 19.50.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на парковке в Москве произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки. В результате происшествия повреждены девять автомобилей.