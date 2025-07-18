На стройке в Санкт-Петербурге погиб рабочий, его ударило бетонной плитой

На строительном объекте в ЖК «Ручьи» в Санкт-Петербурге погиб рабочий, его ударило бетонной плитой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Домострой».

«По факту гибели рабочего при строительстве ЖК «Ручьи» возбуждено уголовное дело. Сегодня на строительном объекте рабочего ударило бетонной плитой. От полученных повреждений мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, происшествие произошло в поселке Ручьи Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

В ведомстве добавили, что проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ.

25 июня на строительном объекте на ул. Борисовские пруды в Москве погиб рабочий, упав с высоты 30-го этажа, прокуратура устанавливает обстоятельства трагедии.