Мигранты в Тюмени избили палкой и расчленили мужчину за слова об их семьях

Тюменской областной суд вынес приговор двум мигрантам, до смерти избившим палкой родственника, который словесно оскорбил членов их семей. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошел в августе 2022 года в квартире дома по проезду Геологоразведчиков. Трое мужчин выпивали на улице, после чего отправились к одному из них домой. Уже в жилище двое родственников напали на обидчика с палкой. Они связали пострадавшего, закрыли ему рот салфетками и стали избивать.

После расправы преступники расчленили тело мужчины, расфасовали по пакетам и выбросили. Суд признал фигурантов виновными и приговорил одного к 15 годам лишения свободы, второго — к 15,5. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима.

— Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда на общую сумму 2,5 миллиона рублей, — передает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области».

Суд в подмосковной Электростали отправил под стражу до 6 сентября пенсионера, который расчленил свою 67-летнюю подругу на 20 частей.