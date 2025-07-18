К задержанным в Баку россиянам допустили родственников.

Об этом со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Азербайджана Сабину Алиеву сообщает РИА Новости.

«Обратившиеся к омбудсмену члены семей арестованных в Баку граждан РФ были приняты в аппарате омбудсмена Азербайджана, а их обращения о встречах с родственниками были удовлетворены», — говорится в пресс-релизе.

О том, когда именно к задержанным допустили родственников, и в каком состоянии они находятся, не уточняется.

30 июня в Баку арестовали восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. В зале суда задержанные появились со следами побоев — множественными гематомами на лице и теле, а также каплями крови на одежде.