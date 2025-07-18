В России разоблачили администратора крупного Telegram-сообщества

В Нижегородской области администратора оппозиционного Telegram-сообщества приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

По данным ведомства, осужденный администрировал Telegram-сообщество, где призывал воевать на стороне Вооруженных сил Украины. В 2022 мужчина познакомился с представителями украинских спецслужб и согласился сотрудничать с ними. Так, россиянин выкладывал в Telegram материалы, оправдывающие террористическую деятельность Украины. Позже он собирал для республики данные о перемещении техники и личного состава Российской армии и сотрудников правоохранительных органов.

В 2023 году гражданина задержали. Он признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Донецкой народной республике силовики обнаружили заминированный схрон ВСУ.