В Москве овчарка прокусила шею ребенку владельца

Ребенок из Москвы серьезно пострадал после нападения овчарки. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в СНТ «Родник». По данным Telegram-канала, собака принадлежит отцу ребенка. В этот день мальчик хотел ее погладить, но животное набросилось на ребенка, затем нанесло травмы его отцу.

В результате младшего пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали травмы рук, головы и туловища, питомец прокусил шею.

«Некоторые укусы глубиной три сантиметра», – сообщается в публикации.

Детали не уточняются. Отцу мальчика оказали помощь на месте, подробности о его повреждениях не сообщаются. За жизнь ребенка борются врачи.

Известно, что в прошлом году мужчина уже хотел избавиться от овчарки, но не сделал этого. После инцидента он пообещал заняться этим вопросом в ближайшее время.

До этого в Дагестане школьнику понадобилась помощь медиков после нападения собак. Восьмилетний мальчик шел по улице, когда на него напала целая стая.