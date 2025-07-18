СК завел дела против работников телеканала «Дождь» за фейки о ВС РФ

Следственный комитет (СК) РФ завел уголовные дела против главного редактора «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, включенных в реестр иностранных агентов...» — сказали в ведомстве.

Сообщается, что фигурантов подозревают в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей, установленных законом об иностранных агентах.

По данным СК, работники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент рассматривается возможность объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

До этого МВД России объявило в розыск главреда Дзядко. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

Ранее суд заочно арестовал основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Тимченко.