Сильнейшее за 40 лет землетрясение произошло в Неаполе

Одно из самых мощных за последние десятилетия землетрясений произошло в Неаполе, пишет Daily Mail.

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Местные жители услышали грохот и почувствовали подземные толчки утром в пятницу.

По словам очевидцев, во время удара стихии было такое впечатление, будто взорвалась бомба.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от побережья к западу от города, на глубине 2,4 километра. Магнитуда толчков составила 4,6, они длились 20 секунд. Отмечается, что это сильнейшее землетрясение за последние 40 лет.

В городе с 900 тысячами человек населения было остановлено железнодорожное движение. Стихия заставила жителей Неаполя покинуть дома.

Вместе с тем значительных разрушений и жертв удалось избежать. Были повреждены некоторые дома, фрагменты зданий также нанесли урон припаркованным автомобилям.

В публикации говорится, что самое сильное землетрясение, поразившее южный итальянский город за последнее время, произошло в 1980 году. Его магнитуда составляла 6,9. Тогда погибли 2,7 тысячи человек.