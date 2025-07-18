В горах Черногории разгорелся крупный пожар. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

© Nenad Aleksic, очевидец

Возгорание произошло в горах у курортного города Игало. Как сообщают очевидцы, пламя стремительно распространяется, приближаясь к жилым домам. Кроме того, пожар двигается в сторону границы с Хорватией. Поблизости от места возгорания также находится курортный поселок Ньивица — в городе остановилось множество туристов.

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Отмечается, что пожарные прибыли на место пожара уже через 10 минут после его начала. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в Ираке.