Отец сбросил семилетнего сына со скалы и «преподал ему урок»

Известный американский блогер шокировал миллионы своих подписчиков, сбросив маленького сына с отвесной скалы с единственной целью: избавить его от страха высота. Однако он сам признал свой метод спорным.

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Гарретт Джи является известным трэвел-блогером и много путешествует по миру. На днях он решил научить своего семилетнего сына побеждать страхи и снял ставшее вирусным видео для соцсети. В нем он поднимает ребенка на руки и бросает с утеса на скале в озеро Пауэлл, штат Колорадо. В ролике, опубликованном в официальном аккаунте семьи, отец и сын стоят на скале, а мальчик по имени Калихан стоит впереди. Заявив, что некоторым зрителям «не понравятся» его методы воспитания детей, блогер бросает кричащего от ужаса ребёнка в воду с высоты.

Клип посмотрели 3,1 миллиона человек. В нем видно, что Калихан кричит перед тем, как войти в воду, но затем выныривает с улыбкой на лице.

Гарретт прыгнул за сыном в воду через несколько мгновений. Он особо подчеркнул после публикации видео в социальных сетях, что это «не родительский совет и даже не то, что он бы посоветовал попробовать другим». Он добавил в подписи, что ни он, ни его жена не применяли эту тактику к своим двум другим детям.

Шокированные пользователи социальных сетей быстро отреагировали в комментариях на видеоролик, многие из них выразили ужас от увиденного и задались вопросом, был ли совсем небольшой мальчик готов к прыжку. Один из комментаторов написал: «Крик говорит сам за себя. Он не готов. Мне это ненавистно». Но другие отнеслись к решению отца более благосклонно, а некоторые из подписчиков даже похвалили смелый стиль воспитания. Гарретт пояснил в комментарии, что Калихан сам дал согласие на такой экспериментэ: «У него был выбор: спуститься, прыгнуть самому или позволить мне его сбросить. Он выбрал быть сброшенным».

Сам сын признал, ему было страшно. Однако и отец испытавал дискомфорт, потому что, как он сказал, «ему нужно было убедиться, что ребенок не вцепится в меня и не ударится о скалы, а также убедиться, что он вошел в воду ногами вперед». В подписи к видео он добавил, что семилетнего ребёнка подняли на высоту, которая, как знали и отец, и мать, «будет безопасной».

Родители подчеркнули, что «отвели нашего младшего Кали на высоту скалы, где, как мы знали, он будет в безопасности. На самом деле самая большая опасность была бы, если бы он замешкался, не прыгнул бы далеко и упал бы со скалы. Поэтому для дополнительной безопасности, поскольку он хотел прыгнуть, но не чувствовал себя уверенно, отец бросил его. В конце концов, орлёнку нужно покинуть гнездо… иначе его выбросят».