Три человека пострадали от атак дронов ВСУ за сутки в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников в регионе.

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В Краснояружском районе в селе Репяховка дрон атаковал легковой автомобиль. В результате ранения получили два мирных жителя. Один из них отпущен на амбулаторное лечение, второй - госпитализирован в областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Грайворонском округе в поселке Чапаевский беспилотник ранил бойца подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 в Белгороде. Необходимая помощь ему оказывается.

Всего за сутки по Белгородской враг выпустил не менее 74 беспилотных летательных аппаратов и 66 артиллерийских боеприпасов.

В Белгородском районе повреждено здание сельхозпредприятия, четыре автомобиля, четыре дома и три гаража. В Валуйском округе в селе Долгое поврежден частный дом. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа ударами двух дронов повреждены частный дом и легковой автомобиль. В Ракитянском районе в селе Бобрава повреждения получили два легковых автомобиля. В Шебекинском округе повреждены семь автомобилей, в том числе один грузовой, четыре частных домовладения, сельхозтехника и торговый объект.