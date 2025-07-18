Ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву* приговорили к 8 годам колонии

Ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом на территории РФ) приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву* суд признал виновной в оправдании терроризма и распространении фейков. Ее заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Следствие установило, что телеведущая публиковала в Сети недостоверные данные об атаках ВС РФ ракетными ударами по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Кроме того, Курбангалеева* в 2024 году опубликовала на YouTube некий ролик с призывами к осуществлению террористической деятельности, сообщили в суде.

Напомним, телеведущая в 2022 году уехала из России. Сейчас она вместе с мужем и детьми живет в Чехии.

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*признана иноагентом на территории РФ.