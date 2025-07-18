Выяснились детали задержания двух сестер-близнецов за нападение на полицейских в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Задержанными оказались известные гимнастки — уроженки Украины сестры Осиновские, ранее «засветившиеся» в порноролике.

Как стало известно «МК», инцидент произошел вечером 27 июня в развлекательном комплексе «Замания». Сюда 35-летние женщины пришли в компании друзей — отпраздновать день рождения дочери одной из них. Около 22.00, когда комплекс уже закрывался, сестры спросили у официантки, можно ли им покурить.

«Нам предоставили отдельную комнату и даже принесли тарелку с водой в качестве пепельницы, - пояснила позже одна из гимнасток.

Однако вскоре к ним пришла администратор и заявила, что курение в ТЦ категорически запрещено. Ссылки на официанта не подействовали: администратор вызвала полицию.

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После этого и произошел конфликт, который попал на камеры видеонаблюдения. Правоохранители попытались увести приятеля одной из гимнасток, хотя, как утверждают сестры, он вообще не курил. Женщины решили отбить мужчину у полицейских, после чего и завязалась драка, в ходе которой был применен газовый баллончик. Все это происходило в холле детского комплекса, на глазах у детей и других посетителей.

В итоге вся компания была задержана. По информации руководителя пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, обе женщины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Отметим, что сестры Осиновские - известные спортивные гимнастки. Они родились на Украине, выступали за сборную этой страны, затем разработали собственный цирковой номер и переехали в Россию. В 2018 году ролик порнографического содержания с их участием, появившийся в Интернете, наделал много шума.