Появились подробности нападения мигранта на россиянку

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мигрант с ножом напал на 40-летнюю женщину, которая шла на работу. Подробности криминальной истории URA.RU рассказала знакомая пострадавшей.

«Ирина утром шла в „Светофор“ на работу, а на нее напал неизвестный. Повезло, что ее быстро нашел прохожий, который вызвал медиков. Ирину прооперировали, но она остается в критическом состоянии», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, у Ирины есть сын, которого она недавно проводила в армию.

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После ЧП местную полицию подняли по тревоге. Силовики ищут мужчину, который набросился на Ирину. По предварительным данным, это был мужчина неславянской внешности.