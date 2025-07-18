Арестован IT-миллиардер Сергей Мацоцкий

IT-миллиардер и сооснователь компании IBS Сергей Мацоцкий был арестован по делу о даче взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что Мацоцкого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Теперь миллиардеру грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Стала известна причина задержания основателя агрохолдинга «Русагро»

Мацоцкий входил в топ-18 IT-миллиардеров России. В 2020 году он основал собственную компанию «ГС-Инвест», а также являлся членом совета директоров «Вымпелкома».