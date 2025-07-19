Украинская армия ударила по многоквартирному дому в центре Донецка. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил источник в оперативных службах.

— На Университетской прилеты в жилой многоквартирных дом. Прилетело и во двор травмы, — уточнил он.

Источник также добавил, что прилеты ракет зафиксировали и на территории местного травматологического центра.

— Пока подтверждена информация об одном раненом мирном жителе, — рассказал он.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город при помощи РСЗО HIMARS, передает ТАСС.

ВСУ нанесли удар из HIMARS по западу Донецка, четыре человека погибли

17 июля в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области беспилотник (БПЛА) ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате атаки погибла местная жительница.

Ранее в селе Прицепиловка Корочанского района украинский дрон также атаковал частный жилой дом. В результате удара пострадал местный житель.