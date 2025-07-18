Гражданку США с пистолетом и чеком на 138 тысяч долларов задержали во Внукове

Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в московском аэропорту Внуково гражданку США, прибывшую из Турции. Девушка пыталась провезти пистолет Colt Combat Commander и чек на 138 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе ФТС России.

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— Незадекларированные товары были найдены в багаже женщины, прибывшей из США транзитом через Турцию. Таможенники остановили пассажирку в ходе выборочного контроля на «зеленом» коридоре. В чемодане были обнаружены американский самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45 калибра с тремя пустыми обоймами, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Девушка пояснила, что не знала таможенных правил, у нее двойное гражданство, она постоянно проживает в США. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, задержанную отправили под стражу.

Ранее таможенники обнаружили 820 килограммов кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию. Стоимость груза на черном рынке оценивается более чем в 12 миллиардов рублей.