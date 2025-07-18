Москвичка заявила в полицию на гадалку, которая не смогла приворожить мужчину

Москвичка обратилась в полицию из-за гадалки, которая не смогла приворожить парня. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Telegram-канале Baza.

© Вечерняя Москва

В конце мая 25-летняя девушка поехала отдыхать в Дубай. Там она познакомилась с 30‑летним ливийцем, в которого сразу же влюбилась. У пары завязались отношения, однако после возвращения девушки в Москву они закончились — у ливийца появилась другая возлюбленная.

Позже россиянка увидела в Сети страничку гадалки. Она заверила, что сможет помочь девушке вернуть любимого, однако за приворот придется заплатить. Она убедила девушку в том, что на парне стоят разные защиты, поэтому «ритуалов» потребуется много. Москвичка несколько раз хотела прекратить сеансы приворота, однако гадалка утверждала, что сделать это уже нельзя.

В итоге девушка отправила гадалке 450 тысяч рублей, мужчина на связь с ней так и не вышел. После этого она отправилась в полицию, уточнили в публикации.

Недавно жительница Москвы стала жертвой гадалки, которая пообещала той решить проблемы с кредитной историей. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.