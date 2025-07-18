Аноним заставил россиянина устроить диверсию

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В Тамбовской области полиция вместе с коллегами из УФСБ задержала местного жителя, которого аноним заставил устроить диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Неизвестный через мессенджер связался с жителем Тамбовской области и заявил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование Вооруженных сил Украины. Аноним отметил, что ее можно избежать после повреждения объекта энергетического комплекса межрегионального значения. Россиянин согласился.

Далее мужчине прислали координаты объекта и дали инструкции по его повреждению. Силовикам удалось предотвратить преступление. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 281 УК РФ («Покушение на диверсию»).

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившегося диверсию на заводе Казани.