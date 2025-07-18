Мужчину держали в рабстве на золотодобывающем участке в российском регионе

В Амурской области двое местных жителей подозреваются в принуждении к рабскому труду с применением насилия. По данным прокуратуры региона, инцидент произошел на золотодобывающем участке «Ясный», где 67-летний и 36-летний мужчины (отец и сын) с апреля по май этого года принуждали 47-летнего потерпевшего к работе сверх установленных норм.

Как установили правоохранители, подозреваемые заставляли мужчину выполнять неоговоренные работы, лишая его возможности отказаться. При этом в отношении потерпевшего применялось насилие.

Прокуратура подчеркивает, что действия обвиняемых полностью соответствуют составу преступления, предусмотренного статьей 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»).

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранты задержаны и помещены под стражу. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, правоохранительные органы уточняют детали произошедшего.