Приставы произвели арест последней в России недвижимости писателя Дмитрия Глуховского* — процедуре подверглась квартира на столичном Кутузовском проспекте. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Причиной такого решения стало исполнительное производство, которое возбудили в отношении писателя за неуплату счетов по коммуналке. Долг в 100 тысяч рублей копился с сентября прошлого года.

50,8 квадратного метра Глуховскому* перешли по наследству от бабушки. Главной особенностью этой квартиры он называл дорогую фамильную мебель возрастом от 150 до 200 лет. Оценивается квартира примерно в 30 миллионов рублей, уточнили в публикации.

Ранее в СМИ утверждали, что писатель Дмитрий Глуховский* переписал элитные квартиры в центре столицы стоимостью около 210 миллионов рублей на свою мать Ларису Глуховскую, чтобы избежать ареста недвижимости из-за долгов.

Недавно также выяснилось, что иностранное финансирование, которое стало одним из оснований для признания в РФ Дмитрия Глуховского* иностранным агентом, начало к нему поступать не только в 2022 году, но и годом ранее — в 2021-м.

*Включен Минюстом в реестр иноагентов.