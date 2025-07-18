Две сестры напали на полицейских в ТЦ на Ходынском бульваре в Москве

Две сестры напали на сотрудников правоохранительных органов в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. Злоумышленницам предъявили обвинение. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

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— Фигурантки, находясь в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре в городе Москве, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции, применили насилие в отношении полицейских. С фигурантками проведены следственные действия, им предъявлено обвинение, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который 7 июня напал на сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке на юго-западе Москвы. Уголовное дело в ближайшее время передадут для направления в суд. Злоумышленник полностью признал свою вину.