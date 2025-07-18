"Ъ": военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО

Газета.Ru

Военный суд в Краснодаре рассмотрит сразу два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ, обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медучреждения, которые, по версии следствия, брали деньги за оформление документов на выплаты участникам СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

СМИ сообщили, что военных врачей будут судить за поборы с раненых бойцов СВО
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В публикации отмечается, что врачи требовали с раненых военных деньги за выдачу формы №100, которая подтверждает получение травм в зоне боевых действий. Такая справка открывает доступ к компенсациям, которые ранее достигали 3 млн рублей. За оформление одной формы фигурировавший в другом уголовном деле врач требовал 1 млн рублей.

Следствие считает, что экс-начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель Денис Симанчук и начальник поликлиники Леонид Назаренко получали взятки за фиктивное оформление документов. Их обвиняют по статьям о получении взяток и превышении полномочий. Также по делу проходят трое военных, которые передавали взятки, и трое посредников, включая двух гражданских лиц, говорится в публикации.

Раненый боец СВО жил год без зарплаты и выплат за ранение

2 июня в Иркутске трех местных жителей признали виновными в получении крупных взяток за освобождение от службы в армии. По версии следствия, начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного госпиталя вступил в сговор с врачом-неврологом и уборщиком областной больницы. Вместе они организовали схему, по которой помогали призывникам избежать службы в армии за деньги.

Ранее оренбургского военкома осудили на семь лет из-за взяток.