СМИ сообщили, что военных врачей будут судить за поборы с раненых бойцов СВО

Военный суд в Краснодаре рассмотрит сразу два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ, обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медучреждения, которые, по версии следствия, брали деньги за оформление документов на выплаты участникам СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что врачи требовали с раненых военных деньги за выдачу формы №100, которая подтверждает получение травм в зоне боевых действий. Такая справка открывает доступ к компенсациям, которые ранее достигали 3 млн рублей. За оформление одной формы фигурировавший в другом уголовном деле врач требовал 1 млн рублей.

Следствие считает, что экс-начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель Денис Симанчук и начальник поликлиники Леонид Назаренко получали взятки за фиктивное оформление документов. Их обвиняют по статьям о получении взяток и превышении полномочий. Также по делу проходят трое военных, которые передавали взятки, и трое посредников, включая двух гражданских лиц, говорится в публикации.

Раненый боец СВО жил год без зарплаты и выплат за ранение

2 июня в Иркутске трех местных жителей признали виновными в получении крупных взяток за освобождение от службы в армии. По версии следствия, начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного госпиталя вступил в сговор с врачом-неврологом и уборщиком областной больницы. Вместе они организовали схему, по которой помогали призывникам избежать службы в армии за деньги.

Ранее оренбургского военкома осудили на семь лет из-за взяток.