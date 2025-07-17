В Петербурге после развода мостов столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге в четверг, 17 июля, после разводки мостов произошло столкновение двух теплоходов — «Фиеста» и «Нева-5». Пассажиры и моряки не пострадали, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в результате ЧП у теплохода «Нева-5» было повреждено стекло. Утечки нефтепродуктов зафиксировано не было.

По факту случившегося транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации водного транспорта.

Журналисты уточнили, что после разводки мостов теплоход «Фиеста» «ушёл в занос» и протаранил «Неву-5». На фоне этого очевидцы окрестили теплоход «дрифтером».

Ранее сообщалось, что 15 июля 2025 года в акватории Крюкова канала при движении задним ходом теплоход «Ковчег» столкнулся с катером, на борту которого находились пассажиры.

Пассажиры и члены экипажей при столкновении не пострадали, расследованием причин и обстоятельств занимается транспортная прокуратура.